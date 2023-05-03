باجة: الامطار الاخيرة لم تؤثر على مخزون السدود وتاثيرها نسبي على الاشجار المثمرة والزياتين (المندوب الجهوى للفلاحة)

بين المندوب الجهوى للفلاحة بباجة بدر الظاهري في تصريح ل"وات" انه لم يكن للامطار المسجلة منذ بداية شهر ماي الجاري، تاثير على مستوى مخزون السدود بالولاية، وكان لها تاثير نسبي على النباتات والاشجار المثمرة والزياتين.



وذكرت مصادر من المندوبية الجهوية للفلاحة ل"وات " ان الامطار المسجلة خلال الثلاثة ايام الاخيرة، كانت ضعيفة ومتفرقة، تتراوح بين 1 ملم و2 ملم، كما لم تكن موزعة على كافة المناطق، وكان تاثيرها "جيدا" على الزياتين والاشجار المثمرة وعلى تحسين مخزون المياه في التربة، ومن شانها تحسين وضع نباتات الحبوب بعدد من المناطق التى لم تتضرر كثيرا بالجفاف.



وقد تراجع مخزون سدود ولاية باجة (سيدى سالم وسيدى البراق وكساب)، والتى تعتبر من اهم السدود بالبلاد، الى اقل من الثلث خلال الموسم الفلاحي الحالي، وذلك اعتبارا لنقص التساقطات للموسم الرابع على التوالي، حيث تقدر كميات مياه سد سيدى سالم، اكبر سد بتونس، ب97 مليون متر مكعب من جملة طاقة استيعاب تصل الى 700 مليون متر مكعب، ويسجل هذا النقص الحاد ايضا بسدى سدي كساب والبراق .



تجدر الاشارة الى ان ارادات سدود الجهة خلال سنتي 2020 و2021 بلغت مليار و400 مليون متر مكعب، فى حين ان معدلاتها العادية لسنة واحدة تبلغ مليار و800 مليون متر مكعب.



