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إعلام الفرع الجهوي للمحامين بفتح بحث تحقيقي ضدّ بشرى بلحاج حميدة والعيّاشي الهمّامي ونجيب الشابي ونورالدين البحيري (تصريح)

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 17:11 قراءة: 0 د, 40 ث
      
ورد على الفرع الجهوي للمحامين بتونس ، اليوم الأربعاء ، إعلام بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين وهم كلّ من بشرى بلحاج حميدة والعيّاشي الهمّامي وأحمد نجيب الشابي ونورالدين البحيري(مسجون حاليا) ، وفق ما أكّده رئيس الفرع العروسي سقير.

وأوضح سقير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الفرع لم يتلقّ بعد نصّ الإحالة في خصوص المحامين ، مبينا أنه إجراء معمول به.
وينصّ الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة على أنّه إذا وقعت تتبعات جزائية ضدّ محام يتمّ إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا ".
ويحال المحامي وفق ذات الفصل وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولّى بحثه في موضوع التتبّع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض"
تجدر الإشارة إلى أن المحامين المعنيين ينشطون ضمن المجال السياسي والحقوفي

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