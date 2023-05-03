Babnet

فرجاني ساسي أفضل لاعب في البطولة القطرية خلال شهر أفريل

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 16:32 قراءة: 0 د, 20 ث
      
توج اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة القطرية لشهر أفريل.

وكان فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل قد خاض في الشهر الماضي 4 لقاءات مع فريقه في البطولة القطرية، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا.

كما ساهم فرجاني ساسي في فوز فريقه بلقب كأس قطر، على حساب نادي السد، بعدما سجل هدف الفوز الثاني في المباراة النهائية، التي انتهت بنتجية هدفين دون رد لنادي الدحيل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265921


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 03 ماي 2023 | 13 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:48 19:11 16:03 12:23 05:24 03:46
Babnet
24°
 Babnet24° Babnet % 41 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1423°-1425°-1429°-1532°-19
  • Avoirs en devises
    21940,8

  • (2 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,36292 DT        1$ =3,05175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 Mai)   793,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    