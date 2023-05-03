فرجاني ساسي أفضل لاعب في البطولة القطرية خلال شهر أفريل

توج اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة القطرية لشهر أفريل.



وكان فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل قد خاض في الشهر الماضي 4 لقاءات مع فريقه في البطولة القطرية، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا.



كما ساهم فرجاني ساسي في فوز فريقه بلقب كأس قطر، على حساب نادي السد، بعدما سجل هدف الفوز الثاني في المباراة النهائية، التي انتهت بنتجية هدفين دون رد لنادي الدحيل.



