الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة 19

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 19 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي ستجري يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال:



السبت 6 ماي

المجموعة الثانية:

في ملعب الطيب بن عمار

شبيبة العمران - سبورتينغ المكنين

في ملعب بن عروس المعشب

سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية

في ملعب حمام الأنف المعشب

نادي حمام الأنف - الملعب القابسي

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

قوافل قفصة - مكارم المهدية (دون حضور الجمهور بسبب العقوبة)

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي - هلال مساكن



الأحد 7 ماي

المجموعة الأولى:

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

مستقبل وادي الليل - النجم الرادسي

في ملعب المحمدية الاصطناعي

مستقبل المحمدية - جندوبة الرياضية

في ملعب بنبلة البلدي

النادي البنبلي - أولمبيك مدنين

في ملعب حمدة العواني

شبيبة القيروان - مستقبل المرسى

في ملعب قابس المعشب

مستقبل قابس - النادي القربي

في ملعب مصطفى الدوري

أمل جربة - الأمل الرياضي بالرقبة



