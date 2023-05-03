الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة 19

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 19 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي ستجري يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال:
السبت 6 ماي
المجموعة الثانية:
في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - سبورتينغ المكنين
في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - الملعب القابسي
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
قوافل قفصة - مكارم المهدية (دون حضور الجمهور بسبب العقوبة)
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي - هلال مساكن
الأحد 7 ماي
المجموعة الأولى:
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - النجم الرادسي
في ملعب المحمدية الاصطناعي
مستقبل المحمدية - جندوبة الرياضية
في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي - أولمبيك مدنين
في ملعب حمدة العواني
شبيبة القيروان - مستقبل المرسى
في ملعب قابس المعشب
مستقبل قابس - النادي القربي
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة - الأمل الرياضي بالرقبة
السبت 6 ماي
المجموعة الثانية:
في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - سبورتينغ المكنين
في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - الملعب القابسي
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
قوافل قفصة - مكارم المهدية (دون حضور الجمهور بسبب العقوبة)
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي - هلال مساكن
الأحد 7 ماي
المجموعة الأولى:
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - النجم الرادسي
في ملعب المحمدية الاصطناعي
مستقبل المحمدية - جندوبة الرياضية
في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي - أولمبيك مدنين
في ملعب حمدة العواني
شبيبة القيروان - مستقبل المرسى
في ملعب قابس المعشب
مستقبل قابس - النادي القربي
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة - الأمل الرياضي بالرقبة
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