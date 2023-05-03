صدور النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بالرائد الرسمي

صدر النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده 44 بتاريخ 2 ماي 2023.



وقد صادق مجلس النواب، مساء الجمعة 28 أفريل 2023، على نظامه الداخلي الجديد، بجميع فصوله وحاز على تصويت 121 نائبا، مقابل اعتراض نائبين واحتفاظ نائب آخر بصوته.



وكان البرلمان شرع يوم الأربعاء 12 أفريل 2023 في التصويت على مشروع نظامه الداخلي والذي تضمّن 272 فصلا موزّعة على 13 بابا.



وينص الفصل الأخير من هذا النظام الداخلي (عدد 172) على أن النظام الداخلي يدخل حيز النفاذ من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.



