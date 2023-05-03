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توزر: استئناف أشغال تهذيب الطريق الوطنية رقم 16 على مستوى مدخل ميداس بعد احتجاج الأهالي

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 19:10 قراءة: 0 د, 48 ث
      
استأنفت أشغال تهذيب وتعبيد الطريق الوطنية رقم 16 على مستوى مدخل قرية ميداس من معتمدية تمغزة بولاية توزر، بعد احتجاج الأهالي وايقافهم الاشغال بسبب ما اعتبروه "تهاونا من الشركة المسؤولة عن الاشغال وعدم اتباع المراحل المعمول بها فنيا في تعبيد الطريق"، وفق تعبير عدد منهم ل"وات".

وبين المدير الجهوي للتجهيز بتوزر وليد الماجري في تصريح ل"وات" أن عودة الاشغال تمت بعد ساعات قليلة من توقفها أمس الثلاثاء ،على إثر تدخل السلط المحلية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز، موضحا أنه تمت إعادة الاشكال بشكل كامل بالنسبة للجزء الذي احتج بسببه سكان ميداس والذي يقدر بما بين 10 و15 مترا.

وأضاف أن الاشغال تندرج ضمن مشروع تهذيب الطريق الوطنية رقم 16 من مفترق عين الكرمة الى مدخل ميداس من معتمدية تمغزة بتكاليف قدرها 3,700 مليون دينار والمتعلقة بأشغال التعبيد بالخرسانة الاسفلتية بعد إتمام أشغال أخرى متعلقة بإحداث منشآت مائية على جانبي الطريق والطبقة الأساس والطبقة القاعدية.

وأشار الى أن اشغال انجاز المشروع تعطلت لأشهر واستأنفت خلال شهر أفريل الماضي بعد حل الإشكالات المعطلة.

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