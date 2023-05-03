قبلي: الشروع قريبا في انجاز مسالك الدراجات ضمن مشروع "دوز مدينة الدراجة"

استوفى مشروع "دوز مدينة الدراجة " بولايو قبلي، الذي انطلق الاعداد له منذ سنة 2018، مرحلة الدراسات، لينطلق قريبا في مرحلة الانجاز الفعلي، وهو مشروع يرمي الى الحد من الضجيج و الاكتظاظ المروري بالمدينة.



واوضح رئيس جمعية "فجر الصحراء" للدراجات بدوز فرج بنمحمد ل"وات" ان المشروع الذي تتبناه بلدية دوز بالاضافة الى عدد من الفاعلين الجهويين، ممول من الوكالة التونسية للتحكم في الطاقة ووزارة الخارجية السويسرية، وهو يهدف الى احداث ممرات للدارجات تجوب مدينة دوز في مسلك سياحي رياضي يرمي الى الحد من الاكتظاظ المروري الذي تعانية المدينة خاصة في اوقات الذروة، علاوة على التخفيض من الحوادث والضجيج مع تحسين جودة المحيط والتحكم الجيد في استعمالات الطاقة



واضاف بنمحمد ان مشروع "دوز مدينة الدراجة" له ايضا ابعاد بيئية وجمالية، حيث سيتم احداث عدد من المسالك التي تجوب اغلب احياء المدينة وصولا الى المنطقة السياحية مع انجاز عدد من محطات الدراجات التي سيستعملها المواطنون في حياتهم اليومية او من قبل السياح الوافدين على الولاية



وذكر ان المشروع بلغ مرحلة اعداد الصفقة لانجاز المسالك، وهو يتضمن تنظيم عدة انشطة تحفيزية لتشجيع متساكني مدينة دوز على استعمال الدراجة، حيث شرعت الجمعية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني وبلدية المكان، في رسم خطة محلية لتشجيع الاهالي من مختلف الشرائح العمرية على استعمال الدراجة في تنقلاتهم اليومية التي ستشمل المواطن العادي والعملة والموظفين والتلاميذ مع احترام كافة قواعد السلامة



واكد بنمحمد ان هذا المشروع الرائد والاول من نوعه في تونس، سيشجع على استعمال وسائل النقل الصديقة للبيئة في التنقلات اليومية للمتساكنين في اطار خطة متكاملة ومدروسة منبثقة من تشخيص لواقع النقل في مدينة دوز، مشيرا الى ان الوكالة التونسية للتحكم في الطاقة تراهن على نجاح هذا المشروع المؤمل اتمام انجازه موفى هذه السنة ليتم تعميمه على العديد من جهات البلاد.



