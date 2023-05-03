البرلمان يؤكد مساندته للنهوض بالإعلام ويقول إنه "مطالب بأن يكون شريكا فاعلا في مسار البناء" (بيان)

قال مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء في بيان بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن البرلمان سيعمل على مساندة المساعي الرامية إلى النهوض بقطاع الإعلام، الذي أكد على أنه "مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن يكون شريكا فاعلا في مسار البناء الذي تنتهجه تونس".



وأضاف أنّ "الإعلام يبقى في الصف الأوّل للدفاع عن الوطن في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخ تونس، خاصّة عبر المشاركة الفاعلة والناجعة في التعريف بالنشاط البرلماني وإبراز كلّ جوانب العمل التشريعي والرقابي الذي تمارسه المؤسسة البرلمانية".



وتوجه البرلمان، في هذه المناسبة، بالتهنئة للأسرة الإعلامية وإلى كل "الإعلاميين الذين يدافعون بصفة مسترسلة عن مكسبهم الثمين (حرية التعبير)"، الذي قال إنه "لا مجال للتراجع عنه، بل يجب العمل على تعزيزه وصونه بكل الآليات المتاحة"، وفق نص البيان.



وجدّد التأكيد على إجماع النواب على شفافية نقل أشغال الجلسات العامة والتواصل مع أجهزة الإعلام بمختلف مكوّناتها، وعلى أن يكون البرلمان مفتوحا لكل وسائل الإعلام وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي، مع توفير أفضل الظروف لعملهم في رحاب المجلس.



وقال البرلمان إنه سيعمل، في إطار وظيفته التشريعية، على مساندة المساعي الرامية الى تعزيز قطاع الإعلام والنهوض به، عبر مراجعة التشريعات وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تدعم حقوق الإعلاميين وتصون كرامتهم وتساهم في تخفيف الصعوبات المادية والمعنوية التي تقف عائقا أمام اضطلاعهم بدورهم على الوجه المطلوب، وضمان ديمومة المؤسسات الإعلامية.



وتحيي الأسرة الإعلامية في تونس وفي كل أنحاء العالم اليوم الذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي كانت أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.



وتقدم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء في ندوة صحفية، تقريرها السنوي حول حالة حرية الصحافة في تونس.



كما تنظم النقابة "وقفة حرية الصحافة والتعبير" لدعم قضية حرية الصحافة والرأي والتعبير ودفاعا عن الحق في الإعلام والتعددية والنفاذ إلى المعلومة، وفق نص الدعوة الذي وجهته للرأي العام.



