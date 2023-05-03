نجلاء المنقوش تؤدي زيارة عمل إلى تونس اليوم الأربعاء

بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، تؤدي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، زيارة عمل إلى تونس اليوم الأربعاء 3 ماي 2023، وذلك على رأس وفد يضم خاصة وزير المواصلات، محمد سالم الشهوبي.



وتندرج هذه الزيارة في إطار توثيق الروابط التاريخية العريقة التونسية الليبية وتعزيز العلاقات التي تجمع البلدين، وتجسيدا للحرص المشترك على الرقي بها إلى أعلى المستويات، تحقيقا لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التكامل والاندماج والشراكة الفاعلة والمتضامنة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الثلاثاء.



