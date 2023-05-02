سلسلة لقاءات للتعريف بمشروع علامة الجودة والسياحة ايام 3 و4 و5 ماي 2023

تبدأ غدا الأربعاء بتونس، سلسلة لقاءات تحسيسية واعلامية للتعريف بمشروع علامات الجودة والسياحة "لا ذام"، ثم بن عروس، 4 ماي، وبنزرت، 5 ماي 2023.



واطلق مشروع علامات الجودة والسياحة "لا ذام"، بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحة التونسي، تحت اشراف وزارة السياحة، جملة من العمليات لتثمين وتطوير شبكات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياحية العابرة للحدود الى جانب دعم ريادة الاعمال وشبكات المؤسسات الاقتصادية مع تسليط الضوء على المنتجات والقدرات الجهوية لهذه المناطق من خلال إنشاء سلسلة إقليمية جماعية بما يلبي احتياجات السائح اليوم، لا سيما في ما يتعلق بمنتوج محلي جديد ومستدام ومدمج. .



وتهدف هذه اللقاءات الى خلق الفرص الإقليمية من هذه الشبكات وربطها مع المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة في الولايات المذكورة وتقديم مشروع علامة الجودة السياحية استجابة لمتطلبات السوق من السياحة العائلية والرياضية وفن الطهو.





ويتعلق الامرة بمبادرة الشراكة على شكل مشاريع سياحية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود "إيطاليا-تونس" 2014-2022، والذي يهدف إلى تحسين وتنويع العرض السياحي في الجهات والقطع مع الموسمية وتعزيز القدرة التنافسية في كل من ولايات بنزرت وأريانة وتونس وبن عروس وفي منطقة صقلية (إيطاليا) بهدف خلق فرص عمل في هذا القطاع.





