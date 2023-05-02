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الرصد الجوي يتوقع امكانية نزول امطار محليا رعدية بعدد من معتمديات الشمال والسواحل الشرقية

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 18:30 قراءة: 0 د, 24 ث
      
توقع المعهد الوطني للرصد الجوي نزول أمطار محليا رعدية بعدد من معتمديات الشمال والساحل الشرقي للبلاد في حين تشهد بقية الجهات سحبا عابرة.

وتتواصل شدة الرياح ، وفق بلاغ اصدره المعهد مساء الثلاثاء، قرب السواحل مما يبقي النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما وان البحر سيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس.

وتتراوح الحرارة ، هذه الليلة، بين 13 و18 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 18 و23 درجة بالجنوب كما تصل إلى 25 بالبرمة وبرج الخضراء.



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