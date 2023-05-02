الرصد الجوي يتوقع امكانية نزول امطار محليا رعدية بعدد من معتمديات الشمال والسواحل الشرقية

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي نزول أمطار محليا رعدية بعدد من معتمديات الشمال والساحل الشرقي للبلاد في حين تشهد بقية الجهات سحبا عابرة.



وتتواصل شدة الرياح ، وفق بلاغ اصدره المعهد مساء الثلاثاء، قرب السواحل مما يبقي النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما وان البحر سيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس.



وتتراوح الحرارة ، هذه الليلة، بين 13 و18 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 18 و23 درجة بالجنوب كما تصل إلى 25 بالبرمة وبرج الخضراء.







