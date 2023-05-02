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وزارة الصحة تسجل 7 وفيات و265 إصابة جديدة بكورونا خلال الاسبوع الماضي

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 18:16 قراءة: 0 د, 25 ث
      
سجلت وزارة الصحة 7 وفيات و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر إنجاز 959 تحليلا لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 27.63 بالمائة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 أفريل 2023.

وأفادت الوزارة في بلاغها الأسبوعي حول الوضع الوبائي، أن عدد المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ 25 حالة إلى غاية 30 أفريل الفارط.

ووصل العدد الجملي للوفيات المصرح بها منذ بداية الجائجة في تونس إلى غاية 30 أفريل الماضي، 29 ألفا و398 وفاة.

ويشار أن نسبة التحاليل الإيجابية مستقرة في حدود 27 بالمائة منذ فترة.

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