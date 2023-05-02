توزر: المستشفى الجهوي يؤمن عيادات لمرضى السرطان ضمن اتفاقية مع معهد صالح عزيز

يؤمن المستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر يوم 5 ماي الجاري، عيادات لفائدة مرضى السرطان، ضمن اتفاقية مع معهد صالح عزيز هدفها تقريب الخدمات ومواعيد الفحوصات لفائدة المرضى، بحسب المدير الجهوي للصحة ياسين صبري.



وبين المصدر ذاته ل"وات" أن الاتفاقية تقضي بتنظيم عيادات في اختصاصات مرض السرطان مرة كل شهرين، يؤمنها أطباء اختصاص منهم ثلاثة أطباء اختصاص جراحة الأورام وطبيب مختص في أورام الانف والحنجرة والرقبة وطبيبة أشعة.



وأضاف أنه من المبرمج ان يحتضن المستشفى الجهوي يوم 13 ماي أكبر قافلة طبية من حيث عدد العيادات المبرمجة، حيث من المتوقع أن توفر حوالي 05 آلاف عيادة، وكذلك من حيث الأطباء المشاركين، وذلك من تنظيم جمعية "وان داي وان دريم" بالشراكة مع عدة أطراف أخرى، وتوجه خدمات القافلة الى متساكني 05 ولايات، وفق ذات المصدر.



وستوفر القافلة الصحية، عيادات مجانية في 13 اختصاصا منها اختصاصات القلب والعيون والمفاصل وجراحة العظام والغدد والمعدة وجراحة الأطفال وطب الأطفال وتنقسم العيادات بين المستشفى الجهوي بتوزر والمركز الوسيط.



ولفت المدير الجهوي للصحة الى أن العيادات ستتواصل على مدى أكثر من 12 ساعة متواصلة الى حين التمكن من استقبال جميع الوافدين على القافلة، مبرزا انها توفر الى جانب العيادات الطبية اجراء عمليات جراحية على عين المكان والقيام بصور الاشعة والتحاليل اللازمة في نفس الوقت.



