بنزرت: إجراءات جهوية لتاهيل سوق الصدقاوي وتنظيم الانتصاب بكامل محيط سوق صلاح الدين بوشوشة

انتظمت اليوم الثلاثاء، جلسة عمل بمقر ولاية بنزرت، خصصت للنظر في الإجراءات العملية العاجلة لفض إشكاليات الانتصاب بكامل محيط سوق صلاح الدين بوشوشة.



وقال والي بنزرت سمير عبد اللاوي خلال الجلسة ان، الحلول الناجعة لمسألة الانتصاب الفوضوي، لا يجب ان تكون حلولا امنية صرفة، بقدر ما يجب ان تكون حلولا تشاركية ومسؤولة وملزمة للكل دون استثناء، مؤكدا العزم على تطبيق القانون، ولاحظ عقب التداول في مجمل الإشكاليات العالقة، انه سيتم تكليف مصالح البلدية بالانطلاق في اعمال تهيئة وتعهد سوق الصدقاوي للخضر، بما يسمح بتوفير افضل الظروف لاصحاب المقاسم من المهنيين للعمل باريحية، مع دعوة البقية للدخول الى الفضاء الداخلي للسوق وتحرير الطريق والارصفة



وتم خلال الجلسة، الاتفاق على تكليف مصالح البلدية بتشكيل لجنة مشتركة تضم مصالح التجارة والقباضة والحماية وغيرهم من المصالح من اجل انجاز دراسة ميدانية لفض إشكالات استغلال الأرصفة والطريق في كامل محيط السوق، علاوة عن تنظيم جلسة عمل مشتركة يوم الخميس المقبل بمقر الولاية بحضور جميع الأطراف المعنية للاتفاق المشترك والنهائي حول الخطة العملية لتنظيم عملية الانتصاب بالسوق، والعمل على تعميمها على بقية الأسواق



يشار الى ان الجلسة انعقدت بحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، والكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت ايمان الزواوي، والمكلف بالتجارة صلب المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف بشير الوزواوي، وممثلون عن تجار التفصيل والمصالح الأمنية وأعضاء مجلس نواب الشعب فتحي المشرقي وسامي السيد وسامي الطوجاني.



