الكاف: نواب الشعب يرفعون شكوى الى رئيس الجمهورية بعد حادثة وفاة رضيع بالمستشفى واستئصال رحم والدته

قرر نواب ولاية الكاف في مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، رفع شكوى الى رئيس الجمهورية، على اثر وفاة رضيع وتعرض امه أصيلة منطقة عين القصيبة بمعتمدية القصور الى عملية استئصال الرحم، بسبب الظروف غير الملائمة التى جرت فيها عملية اسعافها للولادة، والتى استوجبت فتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات.



وبينت النائبة عن ولاية الكاف ريم المعشاوي لصحفي "وات" ان الحادثة جدت يوم امس الاثنين وتمثلت في نقل امراة حامل الى المستشفى المحلي بالقصور للولادة، الا انه تم نقلها الى المستشفى الجهوي بالكاف، ومنه إلى إحدى المصحات الخاصة، التى ارجعتها الى المستشفى الجهوي بعد رفض التكفل بها، نظرا لعدم توفرها على الأموال اللازمة لإجراء العملية، وهو ما ادى الى وفاة الرضيع وتعرض الام لعملية استئصال الرحم.



واضافت المعشاوي أن النواب طالبوا بتنظيم جلسة عاجلة، عشية اليوم الثلاثاء، مع المكلف بتسيير ولاية الكاف، لتحديد المسؤوليات في الحادثة وتدارسها، مشيرة الى أنه تم فتح تحقيق قضائي في الغرض.



وقد رفض مدير المستشفى الجهوي بالكاف الادلاء باي تصريح صحفي "وات"، بسبب عدم حصوله على ترخيص من الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، على حد قوله.



