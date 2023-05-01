كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

سجل خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح الإثنين) نزول كميّات من الأمطار على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//ولاية القصرين// سبيطلة 1 / العيون 3 / فوسانة 8 / القصرين 2 / سبيبة 2 / تالة 1 /



//ولاية القيروان// الوسلاتية 15 / السبيخة 5 / عين جلولة 8 / القيروان 1 /



//ولاية المهدية// المهدية الميناء 3 / سيدي علوان 2 / بومرداس 1 /



//ولاية بنزرت// بنزرت 1 /



//ولاية جندوبة// طبرقة 1 / عين دراهم 2 /



//ولاية سوسة// النفيضة 4 /



//ولاية المنستير// قصر هلال 2 / الوردانين 1 / معتمر 1 / المنستير 2 /



//ولاية سليانة// سليانة 2 / كسرى 5 / برقو 2 /



//ولاية زغوان// مقرن 1 /



//ولاية باجة// باجة الجنوبية 2 /







