بن عروس : حضور دولي لباحثين في الآثار في الملتقى الجهوي للتراث

شهدت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الجهوي للتراث الذي تنظمه الكشافة التونسية بجهة بن عروس بالموقع الأثري باوذنة حضورا لمجموعة من الخبراء والباحثين في مجال الآثار والحفريات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء .



وانطلقت فعاليات الملتقى الجهوي للتراث مساء أمس السبت بسلسلة من العروض الفولكلورية ،وتنظيم العاب وسباقات الفروسية التي تواصلت الى اليوم الأحد بعروض للفرسان بالأزياء الرومانية ، وبمعرض للمنتوجات الحرفية والأكلات التقليدية ، الى جانب مجموعة من الورشات المختلفة ، ومسابقات ثقافية بين المشاركين .

ويأـتي حضور مجموعة الباحثين والخبراء لمواكبة فعاليات الملتقى وفق ماصرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد قائد جهة بن عروس للكشافة التونسية منير بوعلي ، للاطلاع على المخزون التراثي والحضاري الذي يمثله موقع اوذنة الاثري ، وتأثيث حلقات النقاش والورشات التي تقام في الملتقى ، كما تمثل فرصة للباحثين للاطلاع على تقدم مشروع حفظ القطع الأثرية بالمخازن الجديدة المحدثة بالموقع والذي ينجز بالشراكة بين المعهد الوطني للتراث وصندوق السفراء التابع لسفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس .

وكان المشرف على الموقع نزار بن سليمان افاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المشروع الذي انطلق أواخر 2018 وبتمويل مشترك بين وزارة الثقافة ممثلة بالمعهد الوطني للتراث وصندوق السفراء التابع لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ، يتمثل في ترميم مجموعة من الصهاريج الرومانية، ثم الانطلاق في تهيئتها وتجهيزها ليتم تحويلها إلى المخازن المركزية للقطع الأثرية بالموقع ، والقيام بعملية جرد شاملة للمجموعات المتحفية للقطع الاثرية ونقلها من المستودعات القديمة الى المخازن المحدثة .

وتتواصل فعاليات الملتقى الجهوي مساء اليوم الأحد ببرمجة ثرية تجمع إلى جانب السهرات الفلكية في الأنشطة الكشفية ، تنشيطا كشفيا ، وورشات مختلفة في قراءة الخرائط وتقصي الأثر ، وصناعة التحف الفنية بالقولبة ، وصناعة اللوحات الفسيفسائية إلى جانب احتفالية بعنوان "ملحمة اوذنة " ستتزين فيها سماء المدينة بالمجسمات الضوئية الطائرة.

كما يتضمن برنامج الملتقى الذي يختتم يوم غد الاثنين مداخلات علمية حول كيفية الاعتناء بالمواقع الاثرية ، وانجاز الحفريات داخلها من قبل الفرق الفنية ، وفقرات خاصة بالرياضة الاولمبية وبالعاب التحديات الرياضية ، إلى جانب عروض من التراث تقدمها النوادي الريفية العاملة بدور الشباب .

ومن أهم أهداف الملتقى وفق القائد بوعلي تقديم النشاط الكشفي للشباب غير الكشفي وخاصة منهم رواد دور الشباب بغاية التعريف بمختلف الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تعمل عليها المنظمة الكشفية التي تحتفل هذه السنة بالذكرى التسعين لانبعاثها هذا إلى جانب مواصلة الأنشطة الدورية للفرق الكشفية و تمكين القيادات من المهارات الذكية و القيادية والتفاعل مع الواقع والانفتاح على المؤسسات الشريكة .

يذكر ان هذا الملتقى هو احد المشاريع التي تعمل عليها الكشافة التونسية في اطار مشروع "تراث" الذي تنجزه بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ، ويندرج في إطار فعاليات الاحتفال بشهر التراث ، ويهدف الى للاعتناء بالمواقع الأثرية و إبراز المخزون الثقافي والتراثي الخاص بكل جهة.



