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القصرين: انطلاق أشغال حفر بئر عميقة بمنطقة الشوير-البياض بوعرعار بمعتمدية جدليان لتزويد 120 عائلة بمياه الشرب

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 20:11 قراءة: 0 د, 51 ث
      
انطلقت، أمس الجمعة، أشغال حفر بئر عميقة بمنطقة الشوير-البياض بوعرعار بمعتمدية جدليان من ولاية القصرين من أجل تمكين 120 عائلة من الماء الصالح للشراب بعد سنوات طويلة من العطش اضطر فيها عدد من أبناء المنطقة إلى النزوح.

ويندرج المشروع ضمن اتفاقية مبرمة بين جمعية العون المباشر الكويتية وولاية القصرين، وتقدّر تكلفته الجملية بحوالي 400 ألف دينار ومن المنتظر أن تدوم أشغال حفر البئر شهر تقريبا بعمق 200 متر وقوة تدفق ما بين 5 و7 لترات في الثانية، وفق رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين محمود جرايدي.

وأبرز جرايدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مصالح مندوبية الفلاحة قامت خلال سنة 2023 بدراسة موقع حفر البئر المذكورة والبحث فيه عن أقرب موائد مائية تتوفر على مياه عذبة، ليتم العثور على موقع كلسي به ماء عذب بمنطقة الشوير -البياض بوعرعار في عمادة عين أم الجدور بمعتمدية جدليان.
ولفت، بالمناسبة، إلى أنه باعطاء إشارة انطلاق أشغال حفر البئر العميقة بمنطقة الشوير -البياض بوعرعار بدأ عدد من متساكني المنطقة الذين نزحوا منها بسبب غياب الماء إلى الرجوع اليها.

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