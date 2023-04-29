قبلي : انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان الجهوي للتعبير الايقاعي

انطلقت صباح اليوم بفضاء نادي الأطفال النموذجي بقبلي فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الجهوي للتعبير الايقاعي الذي ينتظم على امتداد يومين تحت شعار "أرقص لأعبر".

وأوضحت المكلفة بمصلحة التفقد والبرامج والتكوين بالمندوبية الجهوية للاسرة والمراة والطفولة وكبار السن فطومة الشرايطي لوات ان هذا المهرجان الذي يشهد مشاركة اكثر من 20 مؤسسة للطفولة او للشباب يهدف إلى مزيد اشعاع هذه المؤسسات على محيطها الخارجي والتعريف بانشطتها علاوة على تنمية جانب الحس الحركي لدى الناشئة مع توطيد الجانب العلائقي بين الاطفال ومؤسساتهم.

وافتتح برنامج هذه الدورة صباح اليوم بعرض شريط وثائقي تحت عنوان "ايام في نادينا" فيه تلخيص لجملة الانشطة والتظاهرات التي انتظمت ضمن هذا المهرجان منذ دورته الاولى الى حدود اليوم والمؤسسات التي ساهمت في تاثيثها ليفسح المجال اثره لتنظيم مسابقات رياض الاطفال.

وتتواصل المسابقات في اليوم الثاني من المهرجان لتنفتح على مركبات الطفولة والجمعيات والمدارس الاعدادية اضافة الى الاطفال المنخرطين في بعض القاعات الرياضية ليتم اثرها تكريم المشاركين وتتويج الفائزين علاوة على تكريم احد قدماء اول مجموعة للرقص تم تكوينها بنادي الاطفال النموذجي بقبلي.



