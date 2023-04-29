Babnet

قبلي : انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان الجهوي للتعبير الايقاعي

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 19:13 قراءة: 0 د, 49 ث
      
انطلقت صباح اليوم بفضاء نادي الأطفال النموذجي بقبلي فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الجهوي للتعبير الايقاعي الذي ينتظم على امتداد يومين تحت شعار "أرقص لأعبر".
وأوضحت المكلفة بمصلحة التفقد والبرامج والتكوين بالمندوبية الجهوية للاسرة والمراة والطفولة وكبار السن فطومة الشرايطي لوات ان هذا المهرجان الذي يشهد مشاركة اكثر من 20 مؤسسة للطفولة او للشباب يهدف إلى مزيد اشعاع هذه المؤسسات على محيطها الخارجي والتعريف بانشطتها علاوة على تنمية جانب الحس الحركي لدى الناشئة مع توطيد الجانب العلائقي بين الاطفال ومؤسساتهم.
وافتتح برنامج هذه الدورة صباح اليوم بعرض شريط وثائقي تحت عنوان "ايام في نادينا" فيه تلخيص لجملة الانشطة والتظاهرات التي انتظمت ضمن هذا المهرجان منذ دورته الاولى الى حدود اليوم والمؤسسات التي ساهمت في تاثيثها ليفسح المجال اثره لتنظيم مسابقات رياض الاطفال.
وتتواصل المسابقات في اليوم الثاني من المهرجان لتنفتح على مركبات الطفولة والجمعيات والمدارس الاعدادية اضافة الى الاطفال المنخرطين في بعض القاعات الرياضية ليتم اثرها تكريم المشاركين وتتويج الفائزين علاوة على تكريم احد قدماء اول مجموعة للرقص تم تكوينها بنادي الاطفال النموذجي بقبلي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265705


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 29 أفريل 2023 | 9 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:08 16:02 12:24 05:28 03:52
Babnet
25°
 Babnet34° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-1730°-1725°-1723°-1623°-15
  • Avoirs en devises
    22134,8

  • (28 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,35482 DT        1$ =3,04115 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 Avril)   846,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    