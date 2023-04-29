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رابطة ابطال افربقيا - ركلات الترجيح تصعد بالوداد المغربي إلى الدور نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 06:49 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تأهل الوداد الرياضي المغربي إلى الدور نصف النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه سيمبا التنزاني بركلات الترجيح (4-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب إياب الدور ربع النهائي.


وكان الوقت الأصلى للمباراة قد انتهى بفوز الوداد الرياضي بهدف نظيف سجله بولي سامبو (24) وهي النتيجة ذاتها التي سجلها سيمبا التنزاني في لقاء الذهاب في دار السلام ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي عادت خلالها الكلمة الاخيرة للفريق المغربي.
ويواجه الوداد الرياضي في المربع الذهبي المتأهل من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري التي ستقام اليوم السبت في بريتوريا (الذهاب 4-1 للفريق الجنوب افريقي).


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