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الرابطة الاولى - المصري امين عمر حكما لكلاسيكو الجولة الخامسة بين النادي الافريقي والنجم الساحلي

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 16:48 قراءة: 0 د, 34 ث
      
,عينت الادارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم طاقما تحكيميا مصريا لادارة كلاسيكو الجولة الخامسة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى بين النادي الافريقي وضيفه النجم الساحلي المقرر يوم الاحد المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الخامسة مساء.
ويتالف طاقم التحكيم من الحكم امين عمر والمساعدين نادر عبد الله وسمير جمال والحكم الرابع شريف في حين سيكون الثنائي التونسي كريم الخميري ووليد حراق في غرفة "الفار".
ولحساب الجولة ذاتها، سيتولى الصادق السالمي ادارة مقابلة الاولمبي الباجي وضيفه اتحاد تطاوين التي ستنطلق ايضا على الساعة الخامسة مساء وذلك بمساعدة جمال الدرعي ورمزي الحرشي فيما سيكون احمد الذوادي حكما رابعا والثنائي نصر الله الجوادي واحمد الضويوي في غرفة "الفار".

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