الرابطة الثانية (الجولة17-المجموعة الاولى): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السابعة عشرة لمنافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الخميس :



ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل-جندوبة الرياضية صفر-صفر

ملعب المحمدية

مستقبل المحمدية-مستقبل المرسى صفر-3

ملعب بنبلة

النادي البنبلي-النادي القربي 2-2

ملعب القيروان

شبيبة القيروان-النجم الرادسي 2-صفر

ملعب قابس

مستقبل قابس-امل الرقبة 2-صفر

الاربعاء 3 ماي 2023

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة-اولمبيك مدنين



الترتيب

1-مستقبل المرسى 38 17

2-شبيبة القيروان 33 17

3-النادي القربي 24 17

4-امل الرقبة 23 17

5-جندوبة الرياضية 21 17

6-امل جربة 20 16

--اولمبيك مدنين 20 16

--مستقبل وادي الليل 20 17

--مستقبل قابس 20 17

10-النجم الرادسي 19 17

11-مستقبل المحمدية 17 17

12-النادي البنبلي 14 17



ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى فيما ينزل صاحبا المركزين الاخيرين الى الرابطة الثالثة.



