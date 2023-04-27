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الرابطة الثانية (الجولة17-المجموعة الاولى): النتائج والترتيب

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 17:39 قراءة: 0 د, 41 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السابعة عشرة لمنافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الخميس :

ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل-جندوبة الرياضية صفر-صفر
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية-مستقبل المرسى صفر-3
ملعب بنبلة
النادي البنبلي-النادي القربي 2-2
ملعب القيروان
شبيبة القيروان-النجم الرادسي 2-صفر
ملعب قابس
مستقبل قابس-امل الرقبة 2-صفر
الاربعاء 3 ماي 2023
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-اولمبيك مدنين

الترتيب
1-مستقبل المرسى 38 17
2-شبيبة القيروان 33 17
3-النادي القربي 24 17
4-امل الرقبة 23 17
5-جندوبة الرياضية 21 17
6-امل جربة 20 16
--اولمبيك مدنين 20 16
--مستقبل وادي الليل 20 17
--مستقبل قابس 20 17
10-النجم الرادسي 19 17
11-مستقبل المحمدية 17 17
12-النادي البنبلي 14 17

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى فيما ينزل صاحبا المركزين الاخيرين الى الرابطة الثالثة.

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