تمكين 32 أسرة بسيدي بوزيد من مواطن رزق في المجال الفلاحي ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخصوصيّة

تولّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى اليوم الخميس بسيدي بوزيد، تمكين 32 أسرة من عمادات العيون والسبّالة والسدّ والمغيلة والعامرة والبلاهديّة من مواطن رزق في المجال الفلاحي ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخصوصيّة.

وأفادت الوزيرة في تصريح ل(وات)، أن تنظيم برنامج من أجل التمكين الاقتصادي لفائدة 32 أسرة من عمادات السبالة باعتمادات بقيمة 200 الف دينار، يعد رسالة دعم لعمال وعاملات القطاع الفلاحي بمناسبة الذكرى الرابعة ل"حادثة البلاهديّة"، مفادها أن الدولة تطوع البرامج الموجودة كآليات لتمكين أكثر عدد ممكن من العملة في القطاع الفلاحي من موارد رزق، ومنها برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة.

كما تولّت الوزيرة تسليم إشعار موافقة لباعثة شابّة متضرّرة من حادث نقل العاملات الفلاحيّات ب "البلاهديّة" في إطار البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات".

وبيّنت أنّ الوزارة كانت قد سارعت سنة 2019 باتخاذ جملة من الإجراءات الحينيّة لفائدة أسر ضحايا "حادثة البلاهديّة" وواصلت متابعتها لهذا الملفّ وتوسعة إجراءاتها الداعمة في هذا المجال.

وذكّرت آمال بلحاج موسى بأنّ الوزارة اتّخذت سنة 2019 عددا من الإجراءات لفائدة أسر الضحايا إثر الحادثة الأليمة بتمكينهم من موارد رزق في مجال تربية الماشية بكلفة جمليّة تقدّر بـ200 ألف دينار.

وأفادت أنّ 185 أسرة من ولاية سيدي بوزيد انتفعت بمواطن رزق منذ سنة 2013 باعتمادات ماليّة جمليّة قدّرت بـحوالي مليون دينار في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة ومن بينها 32 أسرة مستفيدة سنة 2023.

كما استفادت 77 أم من برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي بولاية سيدي بوزيد منذ سنة 2019 بقيمة اعتمادات ماليّة تقدّر ب 360 ألف دينار بهدف الحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف أسبابها.

يذكر ان "حادثة البلادهية" جدت في معتمدية السبالة يوم 27 أفريل 2019 وتتمثل في حادث مرور أسفر عن وفاة 12 عاملا وعاملة في قطاع الفلاحي واصابة 20 آخرين بجروح.



