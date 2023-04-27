محمد المهذبي سفيرا فوق العادة ومفوّضا لتونس لدى الجمهورية العربية السورية

وقد حضر الموكب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وكان رئيس الدولة، قرر في شهر فيفري الماضي الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق إلى مستوى سفير ، كما صرح في شهر مارس الفارط أنّه سيكون لتونس سفير معتمد لدى دمشق، مؤكدا أنّه "ليس هناك ما يبرّر ألا يكون لتونس سفير لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس".يذكر أنّه تمّ قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا سنة 2012 ، بقرار اتخذه آنذاك الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي.وكان وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية فيصل مقداد حل بتونس يوم 17 أفريل الجاري في زيارة رسمية بثلاثة أيام، هي الأولى لمسؤول سوري منذ قطع العلاقات.