نشاط الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

مثل نشاط الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.



كما تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى ملف الأملاك المصادرة وضرورة الإسراع في إنهاء هذا الوضع الذي طال وعمل من أجل إطالته كل من يسعى إلى الاستيلاء مجدّدا على أملاك الشعب ويهدف بطرق ملتوية إلى إهمال هذه الأملاك حتى يتمّ التفريط فيها بأبخس الأثمان.



كما تناول الاجتماع، أيضا، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتوازنات المالية للدولة حيث أكّد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي داعيا الجميع إلى العمل من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب التونسي في العدل والإنصاف. وجدد رئيس الجمهورية تأكيد عزمه الراسخ على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين الذين أذنبوا في حقّ الدولة والمجتمع وذلك في كنف القانون.

وفي سياق متصل، شدّد رئيس الجمهورية على دور الإدارة وعلى واجب التحفّظ المحمول على كل من يتحمّل مسؤولية في الدولة، مذكّرا بأن المسؤولية تقتضي التعفّف والعمل مع نكران الذات والإيمان العميق بالمصلحة الوطنية







