توقيع اتفاقية تعاون بين "الالكسو" وجامعة تونس المنار وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

وقّعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، اليوم الاربعاء بتونس، على اتفاقية تعاون مع كلّ من جامعة تونس المنار وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.



وتنصّ هذه الاتفاقية بالخصوص على تأطير الطلبة في مجالات البحث والملتقيات العلمية، وفق بلاغ نشر على الموقع الالكتروني الرسمي للألكسو.



كما تقضي هذه الاتفاقية، التي ستكون بمثابة إطار قانوني يجمع بين المؤسسات العلمية الثلاث، بدعم أواصر التعاون المثمر بينها في مجالات التحكيم التجاري.



وأشار البلاغ إلى أن توقيع هذه الاتفاقية كان على هامش أشغال ملتقى الألكسو العلمي الدولي للتحكيم التجاري تحت عنوان ''ثلاثون عاما وبعد المبادئ التوجيهية للتحكيم التجاري الدولي .. الثوابت المتحركة'،' والذي مثّل مناسبة للاحتفاء بذكرى مرور 30 عاما من عمر مجلة التحكيم التجاري والذكرى الأولى لإنشاء كرسي التحكيم التجاري للألكسو.



وتولّى توقيع هذه الاتفاقية كل من المدير العام للألكسو، محمد ولد أعمر، ورئيس جامعة تونس المنار المعز شفرة وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى باللطيف.





