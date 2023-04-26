بنزرت: ملتقى علمي وتحسيسي بمعتمديّة سجنان حول "تثمين نتائج البحث في تنويع مصادر البروتينات في التغذية الحيوانية"

نظّمت الإدارة الجهوية لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي ملتقى علمي وتحسيسي بمعتمدية سجنان حول "تثمين نتائج البحث في تنويع مصادر البروتينات في التغذية الحيوانية"، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.



وقال المدير الجهوي لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بمعتمدية سجنان، منصف الكثيري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الملتقى العلمي يندرج في اطار الاتفاقية المبرمة بين ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بتونس، ويهدف الى مزيد التعريف ببنود الاتفاقية المبرمة وأهدافها التنموية والعلمية والفلاحية، علاوة على مزيد تحفيز المهنيين خاصة من الفلاحين والهياكل المتداخلة لاعتماد وتكثيف البقوليات العلفية الحيوانية لما لها من نتائج إيجابيّة سواء على مستوى الصحة الحيوانية أو المردودية ولا سيما على مستوى الضغط على تكلفة الإنتاج والموارد العلفية المعتمدة خاصة في التسمين والحد من استغلال العملة الصعبة في استيراد المواد العلفية ومنها خاصة مادة الصوجا.

ومن جانبه، ثمّن المدير العام لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، هشام الخميري، لدى اشرافه على اشغال الملتقى، عمليّة تنظيم هذا الملتقى الأول من نوعه في المجال لمزيد تسليط الضوء على الاتفاقية المبرمة بين الديوان وشركائه وابعادها التنموية والاجتماعية والعلمية وسط حضور ومشاركة هامة من قبل عدد هام من مربي الماشية وممثلين عن الهياكل المهنية والأستاذة الجامعيين ومؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي على غرار مدير المدرسة العليا للفلاحة بماطر، ممثلين عن والإدارات الجهوية والمحلية للفلاحة ببنزرت، وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، ومصالح الديوان المركزية الجهوية، ومعتمد سجنان زين العابدين الذوادي.

وأبرز حرص الديوان على تنويع شراكاته المهنية وأيضا العلمية بما من شأنه المساهمة في مزيد تطوير منظومة العمل والإنتاج الفلاحي وضمان ديموتها ومردوديتها، مشددا على ضرورة وضع برنامج عملي لإكثار البذور قصد تلبية الحاجيات المحلية، خاصة في ظلّ نتائجها الهامة وفوائدها في الضغط على كلفة الانتاج من العلف ومردودية الحليب، والعمل على تعبئة الجهود والوسائل الكفيلة بمزيد التعريف بهذه الحلول التي أثبتت جدواها في مواجهة التغيرات المناخية.

وتضمنت فعاليات الملتقى بالخصوص عرض وتقديم عدد من المداخلات العلمية، منها مداخلة حول "عرض اتفاقية البحث المبرمة بين الديوان والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس" من تقديم المهندس رئيس بالإدارة الجهوية للديوان بسجنان مصطفى المنصوري، ومداخلة حول "البقوليات البروتينية الواعدة: الإمكانيات الزراعية والحزمة الفنية" من تقديم الخبيرين بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس عزيزة الزغلامي وصالح بن يوسف، ومداخلة حول "تثمين حبوب البقوليات في تغذية المجترات" من تقديم الخبيرة سرور العبيدي عن المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، ومداخلة حول "ادخال بذور البازلاء البروتينية المختارة "بسمة" في النظام الغذائي لاراخي التسمين بالمقارنة مع بذور الفاصوليا الحقلية" من تقديم الخبير بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس عمر المعموري.

كما تم بذات المناسبة تنظيم زيارة ميدانية بمشاركة جميع الحضور في الملتقى لـ"قطعتي إيضاح"، الأولى بمنطقة الحنية من عمادة المشارقة، المختصة في زراعة البدائل المحلية لمصادر البروتينات في التغذية الحيوانية " وهي الترمس والقرفالة والجلبان العلفي، والقطعة الثانية بمنطقة الكناينية بعمادة السحابنة وتختص في زراعة الترمس.



