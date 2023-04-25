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قفصة: تقدّم أشغال صيانة وتهيئة عدد من المؤسسات التربوية بنسب متفاوتة

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 22:13 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تشهد أشغال تهيئة وصيانة 17 مؤسسة تعليمية بولاية قفصة (مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية) تقدمّا متفاوتا تراوحت نسبه بين 10 و90 بالمائة، وفق ما ذكرته المهندس رئيس بإدارة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة، ألفة البرهومي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبيّنت البرهومي أن الكلفة الجمليّة لهذه الأشغال تناهز 6،5 ملايين دينار، وتتمثّل عناصرها في صيانة شاملة للمؤسسات التربوية، وأشغال بناء وتوسعة ستشمل بناء قاعات تدريس جديدة وبناء أسوار خارجية بها.
وأوضحت ان المؤسسات التربوية التي شملتها التهيئة والصيانة تتوزع الى 10 مدارس ابتدائية، و4 مدارس اعدادية، و3 معاهد ثانوية، بكل من معتمديات قفصة الجنوبية، وسيدي بوبكر، والمتلوي، وأم العرايس، والقصر، والرديف، والقطار، والسند، وزانوش.
وذكرت، من جانب آخر، أنه تم الاعلان عن طلب العروض الخاص بمشروع استكمال أشغال تهيئة المعهد الثانوي الحسين بوزيان بقفصة المدينة بكلفة انجاز قدّرت بحوالي 1،2 مليون دينار، وستشمل صيانة قاعات التدريس، والشبكة الكهربائية، والوحدات الصحية، وتكتيم الاسطح وتبييض القاعات.

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