عائدات الشركة التونسيّة لأسواق الجملة تزيد بأكثر من 20 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من 2023

سجّلت عائدات الشركة التونسيّة لاسواق الجملة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023 تطوّرا بنسبة 20،4 بالمائة مقارنة بالثلاثية من سنة 2022 لتتحوّل هذه القيمة من 4005 ألف دينار إلى 4823،6 ألف دينار، وفق ما اظهرته مؤشرات نشاط الشركة نشرتها بورصة تونس على موقعها، الثلاثاء.



ويفسّر هذا الإرتفاع بتطوذر المداخيل المتاتية من من إسداءؤ الخدمات الموظفة على رقم معاملات الخضر والغلال والاسماك ب592،6 ألف دينار وكذلك تطوّر مداخيل الأوراق المالية للتوظيف ب159،8 نتيجة تطور قيمة الأموال المودعة لدى المؤسسات البنكية وتطور نسب الفائدة المقترحة من طرفها.



كما شهدت أعباء الشركة خلال الثلاية الأولى من سنة 2023 تطوّرا بنسبة 17،6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 تبعا لتزايد أعباء الإستغلال نتيجة الإنعكاس المالي المترتب عن الزيادة القانونية في الأجور وعن تنقيح النظام الاساسي للأعوان وكذلك ارتفاع أعباء الإستغلال الأخرى نتيجة زيادة تكاليف استهلاك الماء والبنزين والكهرباء والغاز الى جانب تعديل نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية طبقا لقانون المالية لسنة 2023.



