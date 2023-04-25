الرابطة المحترفة الثانية : حسابات الصعود وتفادي النزول تلقي بظلالها على مباريات الجولة السابعة عشرة

بعد فترة توقف لاكثر من ثلاثة اسابيع، تستانف بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية يومي الاربعاء والخميس نشاطها باجراء مقابلات الجولة السابعة عشرة التي سيتواصل خلالها التنافس على اشده سواء في سباق الصعود او تفادي النزول.



في المجموعة الثانية التي ستدور مقابلاتها يوم الاربعاء، يستقبل نادي حمام الأنف المتصدر بـ 38 نقطة سبورتينغ المكنين صاحب المركز الثامن بـ 18 نقطة في لقاء سيحاول خلاله فريق الضاحية الجنوبية تحقيق الانتصار الرابع على التوالي بعد الفوز في الجولات الثلاث الماضية على الترجي الجرجيسي 2-1 وعلى الملعب الصفاقسي 1-0 وعلى سبورتينغ بن عروس 2-1 بما يمكنه من دعم موقعه في الريادة قبل دخول المنعطف الأخير من السباق غير انه سيجد امامه منافسا يمر بفترة انتعاشة ويتطلع الى المحافظة على سجله خاليا من الخسارة للمبارة السادسة على التوالي لمواصلة تسلق سلم الترتيب ومزيد الابتعاد عن كوكبة الاندية المهددة بالنزول.



وفي ملعب دقاش، يستقبل قوافل قفصة صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعد قرار العقوبة باجباره على خوض 3 مباريات خارج ميدانه دون حضور جمهور فريق القلعة الرياضية الذي يحتل المركز الرابع بـ 22 نقطة. وسيرفع قوافل قفصة الذي خسر الصدارة في الجولة الفارطة بعد تعثره امام الترجي الجرجيسي شعار الانتصار لمصالحة انصاره والابقاء على اماله كاملة في سباق الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى وهو سيناريو لن يكون بالسهل المنال نظرا لكون القلعة الرياضية تطمح بدورها الى البقاء في ديناميكية النتائج الايجابية بعد تغلبها في الجولة الماضية على الملعب القابسي بنتيجة 2-1 وستحاول استغلال الضغط المسلط على القوافل لايقاف سلسلة من 4 هزائم متتالية خارج القواعد اذ يعود اخر فوز لها خارج الديار الى 25 ديسمبر المنقضي.



اما في المجموعة الأولى التي ستقام مبارياتها يوم الخميس، يتحول مستقبل بالمرسى صاحب الطليعة بـ 35 نقطة الى المحمدية لملاقاة مستقبل المكان العاشر برصيد 17 نقطة في مبارة لن يرضى خلالها ابناء "القناوية" الاّ بتحقيق الانتصار الحادي عشر لهم في البطولة والثالث تواليا للمحافظة على مسافة الامان التي تفصلهم عن ملاحقهم المباشر فريق شبيبة القيروان ومتابعة شق طريقهم بثبات نحو استعادة مكانهم ضمن اندية النخبة لكن المهمة لن تكون يسيرة باعتبار الوضعية الدقيقة التي يعيشها مستقبل المحمدية في اسفل الترتيب حيث لا يزال رغم صحوته الاخيرة بفوزه على ارضه على النادي البنبلي 4-1 وتعادله خارج القواعد مع شبيبة القيروان 1-1 معنيا بحسابات النزول.



وستتابع شبيبة القيروان صاحبة المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعيون حالمة تنقل المتصدر الى المحمدية ممنية النفس بتعثره مقابل فوزها على ارضها على النجم الرادسي التاسع بـ 19 نقطة لتقليص الفارق في اعلى الترتيب وتضييق الخناق على فريق الضاحية الشمالية. ويرنو فريق عاصمة الأغالبة الى العودة الى سكة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الاخيرتين مما تسبب له في خسارة نقاط ثمينة في سباق الصعود وهو هدف يشترك فيه مع النجم الرادسي الذي يعلق بدوره امالا كبيرة على هذه المواجهة لايقاف نزيف النقاط اثر خسارتين متتاليتين وتجديد العهد مجددا مع الانتصارات الغائبة عنه منذ 5 مارس الماضي.



وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة (كافة المباريات تنطلق على الساعة الثالثة بعد الظهر)



الأربعاء 26 أفريل 2023

المجموعة الثانية

في مركب جرجيس

الترجي الجرجيسي - الملعب القابسي

الحكم: حمزة جعيد



في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي - مكارم المهدية

الحكم: نعيم حسني



في ملعب دقاش

قوافل قفصة - القلعة الرياضية

الحكم: خالد قويدر



في ملعب حمام الأنف المعشب

نادي حمام الأنف - سبورتينغ المكنين

الحكم: وليد العوني



في ملعب بن عروس المعشب

سبورتينغ بن عروس - جمعية جربة

الحكم: محمود قصيعة



في ملعب الطيب بن عمار

شبيبة العمران - هلال مساكن

الحكم: وليد الجريدي



الخميس 27 أفريل 2023

المجموعة الأولى

في ملعب قابس المعشب

مستقبل قابس - أمل الرقبة

الحكم: أشرف الحركاتي



في ملعب حمدة العواني

شبيبة القيروان - النجم الرادسي

الحكم: أيمن النصري



في ملعب بنبلة البلدي

النادي البنبلي - النادي القربي

الحكم: رضا شويحي



في ملعب المحمدية الاصطناعي

مستقبل المحمدية - مستقبل المرسى

الحكم: أحمد الذوادي



في ملعب وادي الليل الاصطناعي

مستقبل وادي الليل - جندوبة الرياضية

الحكم: وائل مصباحي





