الرابطة المحترفة الثانية: تعيين حكام الجولة 17

فيما يلي تعين حكام مباريات الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي سجترى على دفعتين يوم غد الأربعاء، وبعد غد الخميس، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال:
الأربعاء 26 أفريل
المجموعة الثانية
في مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - الملعب القابسي
الحكم: حمزة جعيد
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - مكارم المهدية
الحكم: نعيم حسني
في ملعب دقاش
قوافل قفصة - القلعة الرياضية
الحكم: خالد قويدر
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - سبورتينغ المكنين
الحكم: وليد العوني
في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - جمعية جربة
الحكم: محمود قصيعة
في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - هلال مساكن
الحكم: وليد الجريدي
الخميس 27 أفريل
المجموعة الأولى
في ملعب قابس المعشب
مستقبل قابس - أمل الرقبة
الحكم: أشرف الحركاتي
في ملعب حمدة العواني
شبيبة القيروان - النجم الرادسي
الحكم: أيمن النصري
في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي - النادي القربي
الحكم: رضا شويحي
في ملعب المحمدية الاصطناعي
مستقبل المحمدية - مستقبل المرسى
الحكم: أحمد الذوادي
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - جندوبة الرياضية
الحكم: وائل مصباحي
الأربعاء 26 أفريل
المجموعة الثانية
في مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - الملعب القابسي
الحكم: حمزة جعيد
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - مكارم المهدية
الحكم: نعيم حسني
في ملعب دقاش
قوافل قفصة - القلعة الرياضية
الحكم: خالد قويدر
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - سبورتينغ المكنين
الحكم: وليد العوني
في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - جمعية جربة
الحكم: محمود قصيعة
في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - هلال مساكن
الحكم: وليد الجريدي
الخميس 27 أفريل
المجموعة الأولى
في ملعب قابس المعشب
مستقبل قابس - أمل الرقبة
الحكم: أشرف الحركاتي
في ملعب حمدة العواني
شبيبة القيروان - النجم الرادسي
الحكم: أيمن النصري
في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي - النادي القربي
الحكم: رضا شويحي
في ملعب المحمدية الاصطناعي
مستقبل المحمدية - مستقبل المرسى
الحكم: أحمد الذوادي
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - جندوبة الرياضية
الحكم: وائل مصباحي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 265461