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الرابطة المحترفة الثانية: تعيين حكام الجولة 17

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 14:11 قراءة: 0 د, 53 ث
      
فيما يلي تعين حكام مباريات الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي سجترى على دفعتين يوم غد الأربعاء، وبعد غد الخميس، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال:

الأربعاء 26 أفريل
المجموعة الثانية
في مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - الملعب القابسي
الحكم: حمزة جعيد

في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - مكارم المهدية
الحكم: نعيم حسني

في ملعب دقاش
قوافل قفصة - القلعة الرياضية
الحكم: خالد قويدر

في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - سبورتينغ المكنين
الحكم: وليد العوني

في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - جمعية جربة
الحكم: محمود قصيعة

في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - هلال مساكن
الحكم: وليد الجريدي

الخميس 27 أفريل
المجموعة الأولى
في ملعب قابس المعشب
مستقبل قابس - أمل الرقبة
الحكم: أشرف الحركاتي

في ملعب حمدة العواني
شبيبة القيروان - النجم الرادسي
الحكم: أيمن النصري

في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي - النادي القربي
الحكم: رضا شويحي

في ملعب المحمدية الاصطناعي
مستقبل المحمدية - مستقبل المرسى
الحكم: أحمد الذوادي

في ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - جندوبة الرياضية
الحكم: وائل مصباحي

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