Babnet

الدينار التونسي سجل تراجعا ب1،3 بالمائة مقابل الاورو وارتفاعا ب1،6 بالمائة مقابل الدولار منذ بداية سنة 2023 (البنك المركزي)

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 17:19 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أكّد البنك المركزي التونسي، الاثنين، أنّ قيمة الدينار التونسي سجّلت تراجعا بنسبة 1،3 بالمائة مقابل الاورو وارتفاعا بنسبة 1،6 بالمائة مقابل الدولار الامريكي، منذ بداية سنة 2023.
 
وأوضحت مؤسسة الإصدار أنّه يتم تبادل الدينار التونسي في سوق الصرف فيما بين البنوك، وفق بلاغ صادر عنها، بين 3،350 و3،360 دينارللاورو الواحد وبين 3،050 و 3،060 دينار للدولار الامريكي الواحد، مقابل على التوالي 3،310 دينار و3،110 دينار نهاية سنة 2022.

ودعا البنك المركزي العموم الى تفادي المعلومات المغلوطة، التّي تروّج لها بعض الجهات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أسعار صرف الدينار التونسي، واستقائها من المواقع الرسمية للبنك المركزي التونسي والبنوك المحلية وكذلك من النشريات الدوريات، التّي يصدرها البنك المركزي.
 
ولفت البنك المركزي التونسي، في ذات السياق، إلى أنّ الدينار التونسي قد أظهر صلابة جيّدة خلال السنوات الاخيرة بفضل تضافر جهود عديد العوامل، لا سيما، تنفيذ سياسة نقدية ملائمة مكنت من الحفاظ على أسعار فائدة مكنت، إلى حد معقول، من تحقيق الانسجام بين ديناميكية الحلقات المالية والاقتصاد الحقيقي الى جانب حسن تأطير التوقعات بخصوص الصرف والتضخم.
 
م/مود


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265432


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 24 أفريل 2023 | 3 محرم0 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:37 19:03 16:02 12:24 05:34 04:00
Babnet
23°
 Babnet27° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1527°-1427°-1624°-1527°-15
  • Avoirs en devises
    21938,9

  • (20 Avril)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35075 DT        1$ =3,05983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 Avril)   912,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    