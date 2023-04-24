الدينار التونسي سجل تراجعا ب1،3 بالمائة مقابل الاورو وارتفاعا ب1،6 بالمائة مقابل الدولار منذ بداية سنة 2023 (البنك المركزي)

أكّد البنك المركزي التونسي، الاثنين، أنّ قيمة الدينار التونسي سجّلت تراجعا بنسبة 1،3 بالمائة مقابل الاورو وارتفاعا بنسبة 1،6 بالمائة مقابل الدولار الامريكي، منذ بداية سنة 2023.



وأوضحت مؤسسة الإصدار أنّه يتم تبادل الدينار التونسي في سوق الصرف فيما بين البنوك، وفق بلاغ صادر عنها، بين 3،350 و3،360 دينارللاورو الواحد وبين 3،050 و 3،060 دينار للدولار الامريكي الواحد، مقابل على التوالي 3،310 دينار و3،110 دينار نهاية سنة 2022.



ودعا البنك المركزي العموم الى تفادي المعلومات المغلوطة، التّي تروّج لها بعض الجهات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أسعار صرف الدينار التونسي، واستقائها من المواقع الرسمية للبنك المركزي التونسي والبنوك المحلية وكذلك من النشريات الدوريات، التّي يصدرها البنك المركزي.



ولفت البنك المركزي التونسي، في ذات السياق، إلى أنّ الدينار التونسي قد أظهر صلابة جيّدة خلال السنوات الاخيرة بفضل تضافر جهود عديد العوامل، لا سيما، تنفيذ سياسة نقدية ملائمة مكنت من الحفاظ على أسعار فائدة مكنت، إلى حد معقول، من تحقيق الانسجام بين ديناميكية الحلقات المالية والاقتصاد الحقيقي الى جانب حسن تأطير التوقعات بخصوص الصرف والتضخم.



م/مود





