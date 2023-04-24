المنستير: فقرات ثقافية وعلمية متنوعة في الدورة 8 لمهرجان العلوم

-تحت شعار "لقاء الابتكار والإبداع والتواصل" ينظم قصر العلوم بالمنستير من 28 إلى 30 أفريل الجاري الدورة الثامنة لمهرجان العلوم بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والشباب والرياضة وجامعة تونس الافتراضية وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية.



ووفق ما أفاد وات اليوم المدير العام لقصر العلوم بالمنستير صالح نصر، تشمل هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة فقرات ثقافية مكثفة حيث تبدأ فعاليات المهرجان مساء الجمعة بكرنفال تنشيطي بمدينة المنستير للإعلان عن انطلاق الدورة يليه حفل موسيقي بعنوان "تواصل وإبداع" لمجموعة "ليالينا" بقيادة الفنّان محمود فريح.



ويواكب الجمهور يوم السبت 29 أفريل الجاري على الساعة الثالثة بعد الظهر عرض مسرحية للأطفال بعنوان "حلم كوكب" من إنتاج شركة "تاقل موست للإنتاج" بدوز، وعلى الساعة الثامنة مساء عرضا موسيقيا بعنوان "تبعني نبنيو الدنيا زينة" لمجموعة "انازور باند" بقيادة الحبيب مرزوق، ويوم الأحد 30 أفريل الجاري على الساعة العاشرة صباحا عرض مسرحية للأطفال بعنوان "الحاسوب المغرور" من إنتاج شركة مينوف للفنون الركحية.

ويتضمن البرنامج يوم 29 أفريل كذلك عرضا للمشاريع العلمية الفائزة بالجائزة الأولى في المسابقات الوطنية للإبداع التلمذي، وللإبداع الشبابي ولمشاريع التخرج الطلابية ذات القيمة المضافة على أن تعرض نتائج المسابقة الوطنية للإبداع التلمذي بعد منتصف النهار من اليوم ذاته، في حين يقع الإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية للإبداع الشبابي المتعلقة بالومضة التحسيسية الصوتية والومضة التحسيسية بالصوت والصورة على الساعة الرابعة والنصف مساء.

ويتواصل في اليوم الختامي من المهرجان عرض نتائج المسابقات، حيث يكون الموعد بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بعرض نتائج المسابقة الوطنية للإبداع الشبابي المتعلقة بمسابقة أفضل مقال ومسابقة أفضل صورة رقمية، يليها عرض نتائج المسابقة الوطنية لمشاريع التخرج الطلابية ذات القيمة المضافة. وبرمجت هيئة تنظيم المهرجان على مدى يومي 29 و30 أفريل مجموعة من الورشات والعروض العلمية المتنوعة.



