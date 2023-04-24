المنستير: تقدم تنفيذ مشروع تهيئة كرنيش القراعية بنسبة 50 في المائة

تقدم تنفيذ مشروع تهيئة كرنيش القراعية بولاية المنستير، بنسبة جملية قدرت ب50 في المائة، وتقدمت عملية التبليط بالحجارة الطبيعية بنسبة فاقت 80 في المائة، وينتظر استكمال الواجهة البحرية من مشروع تهيئة كرنيش القرعية في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر، وفق ما أفادت به مديرة الإدارة الفنية ببلدية المنستير وفاء قندوز "وات".



ويشمل المشروع الذي قدرت كلفته ب2 مليون و720 ألف دينار، تركيز الحواجز الواقية وهي حاليا في مرحلة التصنيع، كما انطلقت عملية انجاز المقاعد، ووقع هدم الأرضية على مستوى الواجهة الواقعة قبالة معلم الرباط الأثري، الا ان الاشغال توقفت في انتظار تحيين مكتب الدراسات للأمثلة.



وتقدم من ناحية أخرى مشروع تعبيد الطرقات المبرمج على ميزانية 2020 بنسبة تفوق 60 في المائة وبكلفة 2 مليون و450 ألف دينار، وتتواصل حاليا الأشغال بحي القراعية في حين تنطلق الأشغال على مستوى شارع فطومة بورقيبة بمجرد تدخل الديوان الوطني للتطهير، واستكملت أشغال التعبيد على مستوى المدرسة الإعدادية مفيدة بورقيبة ومفرق المستشفي الجامعي فطومة بورقيبة ووقع إعداد التشوير الأفقي والعمودي.



وتعطل مشروع تعبيد وتبليط حي الربط بالمدينة العتيقة المبرمج على ميزانية 2021، والذي استكمل باستثناء زقاق الأمين بلحاج يوسف حيث تنتظر البلدية تدخل الديوان الوطني للتطهير على مستوى قنوات تصريف مياه الأمطار، وتقدمت أشغال مشروع تعبيد حي النور بالحي السادس بنسبة 70 في المائة وبكلفة مليون و320 ألف دينار وهو مشروع مبرمج على ميزانية 2019.



وبلغ مشروع التنوير العمومي المبرمجة على ميزانيتي 2020-2021 والذي تبلغ كلفته 2 مليون و274 ألف دينار، مرحلة إمضاء الصفقة، وستنطلق الأشغال في ظرف شهر وهي متعلقة بتجديد شبكة تنوير الطرقات العمومية بتركيز 275 من الفوانيس المقتصدة من نوع "لاد" و55 فانوسا في إطار التنوير التجميلي بالمنطقة السياحية



ووصلت مرحلة الدراسات مشاريع تعبيد الطرقات بكلفة مليون و200 ألف دينار، والتنوير العمومي بكلفة 240 ألف دينار المبرمجة على ميزانية 2022، وتصريف مياه الأمطار لسنة 2023 بكلفة 300 ألف دينار، وينتظر إعلان طلب العروض لهذه المشاريع في ظرف شهرين، حسب ذات المصدر.



