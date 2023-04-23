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سيفان تفوز بماراثون لندن في ظهورها الأول

Publié le Dimanche 23 Avril 2023 - 14:18 قراءة: 0 د, 32 ث
      
فازت الهولندية سيفان حسن بماراثون لندن اليوم الأحد في مشاركتها الأولى بالسباق بعدما تخطت إصابة مبكرة، متفوقة على البطلة الأولمبية بيريس جيبتشيرتشير وحاملة اللقب يلمزيرف يهوالو.
وأنهت سيفان السباق في ساعتين و18 دقيقة و34 ثانية بعد انطلاقة سريعة في آخر 500 متر.

وبدا أن سيفان (30 عاما) التي تخصصت في سباقات المسافات المتوسطة تعاني من آلام في أعلى الفخذ بعد مرور أقل من ساعة على بداية السباق وتوقفت وقامت بتمارين الإطالة لكنها تمكنت من اللحاق بمجموعة الصدارة قبل ستة كيلومترات على نهاية السباق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفوز فيها سيفان رغم تعرضها لمشكلات في السباق بعدما حققت ذهبية سباق 1500 متر في أولمبياد طوكيو رغم تعثرها.

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