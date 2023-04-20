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رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بعيد الفطر مع عدد من القادة العرب

Publié le Jeudi 20 Avril 2023 - 22:03 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، مكالمات هاتفية مع كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


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