أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، مكالمات هاتفية مع كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بعيد الفطر مع عدد من القادة العرب
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