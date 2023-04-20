رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بعيد الفطر مع عدد من القادة العرب

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، مكالمات هاتفية مع كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





