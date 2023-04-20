وزير الخارجية يلتقي سفيري مملكتي هولندا و بلجيكا بتونس

مثل التعاون الثنائي بين تونس ومملكتي هولندا وبلجيكا محور زيارتي مجاملة استقبل خلالها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار،تباعا اليوم الخميس بمقر الوزارة سفيرة المملكة الهولندية بتونس جوزيفين بارباره فرانتزن وسفير المملكة البلجيكية، فرانسوا ديمون.

وذكرت الوزارة في بلاغ ان الوزير عمّار ثمّن خلال استقباله الدبلوماسية الهولندية " عراقة ومتانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو في علاقة بالمؤسسات الأوروبية والدولية" مؤكدا تطلّع تونس لمواصلة هولندا هذا الدعم بهدف تجاوز الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به بلادنا في الوقت الراهن.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره وتنويعه ليشمل قطاعات واعدة وذلك في أفق الاستحقاقات الثنائية القادمة.



وعبرت السفيرة فرانتزن من جهتها عن حرصها على مزيد تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الذين يحتفلان هذه السنة بمرور خمسة وستين عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدة على عزم حكومتها مواصلة التعاون مع تونس في المجالات المرتبطة بالتشغيل وتمكين الشباب والتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي والهجرة.



من جهة اخرى شكل لقاء وزير الشؤون الخارجية بالسفير البلجيكي فرصة لاستعراض أهم جوانب التعاون الثنائي والتأكيد على أهمية استمرار الحوار البنّاء بين البلدين واستكشاف أفضل السبل لتعزيز مجالات التعاون التقليدية وإيجاد فرص جديدة وشراكة تخدم مصالح البلدين.











