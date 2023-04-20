صوناد: تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة سجنان والمناطق المجاورة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة سجنان والمناطق المجاورة اليوم الخميس بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وعللت الشركة الاضطراب والانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب، في بلاغ لها، نتيجة للأشغال التي تقوم بها شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال لإصلاح عطب طارئ على القناة الرئيسية قطر 800 مم لجلب الماء الخام من سد الزياتين إلى محطة المعالجة بالقتمة.

ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا إثر الانتهاء من الأشغال بداية من مساء نفس اليوم على الساعة منتصف الليل.









