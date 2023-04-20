سمير ديلو :اصدار طاقة ايداع بالسجن في حق راشد الغنوشي وعدد المتهمين يبلغ 12 متهما

افاد المحامي سمير ديلو ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدر فجر اليوم الخميس بطاقة ايداع بالسجن في حق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والموقوفين في نفس القضية يوسف النوري واحمد المشرقي مبينا ان عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 12 متهما



واضاف ديلو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان من بين المتهمين في هذه القضية 5 في حالة سراح وهم بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي و4 في حالة فرار وهم ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصامتي ومقداد الماجري

وأعتبر ديلو أن " قرارات الايداع هي قرارات جاهزة تماما مبينا أن الاحالة تمت وفقا للفصلين 72 و 68 من المجلة الجزائية



من جانبها نددت حركة النهضة في بيان صادر عنها الخميس بما أسمته " القرار الظالم والسياسي بامتياز"، معتبرة أن مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أية دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف



يشار الى انه تمت احالة راشد الغنوشي وبقية الموقوفين في نفس قضيته الأربعاء على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد ان تم ايقافه مساء الاثنين الماضي وتعهيد الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة.



وأفاد العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، انها تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".



وينص الفصل 72 من مجلة الاجراءات الجزائية على انه" يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".



وتتعلق براشد الغنوشي تتبعات قضائية في عدد من القضايا على غرار القضية المعروفة ب"التسفير الى بؤر التوتر" وقضية "الجهاز السري لحركة النهضة" اضافة الى القضية المعروفة ب"أنستالينغو".



