وزيرة الشؤون الثقافية ووزير السياحة يواكبان عرضا للإنارة الضوئية التفاعلية بالمدينة العتيقة بحضور عدد من السفراء

تابع زوار المدينة العتيقة ليلة أمس عرضا للإنارة الضوئية التفاعلية (Mapping) على صومعة جامع الزيتونة المعمور بالمدينة العتيقة، واكبه بالخصوص كل من وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووزير السياحة محمد المعز بلحسين.



هذا العرض الذي يندرج ضمن فعاليات الاحتفال بليلة القدر، وانتظم تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، حضره كذلك كل من سفير جمهورية مصر العربية إيهاب فهمي وسفير بلجيكا بتونس فرانسوا ديمون وسفير إيطاليا بتونس فابريزيو ساجيو، علاوة على كاتب عام ولاية تونس المكلف بتسييرها لسعد الطرشاني وكاتب عام بلدية تونس المكلف بتسييرها سليمان القلي.



وأقيمت التظاهرة بمناسبة الاحتفال بالدورة 32 من شهر التراث التي تنطلق اليوم رسميا من زغوان، وفي إطار البرمجة الثقافية التي تنظمها مختلف المؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية بهدف تنشيط المسلك الثقافي والسياحي لمدينة تونس خلال شهر رمضان المعظم.

وفي هذا الإطار، واحتفاء بالمخزون التراثي الصوفي، كان لجمهور العاصمة وخاصة المدينة العتيقة وأحوازها، موعد موعد مع العرض الغنائي الصوفي "الزيارة" لسامي اللجمي، وقد واكبته جماهير غفيرة غصت بها ساحة القصبة.



