مدير المباني البلدية ببلدية تونس : "عزوف الأندية على استغلال ملعب الشاذلي زويتن لاحتضان المباريات" "

أكد خليفة بن عمر مدير المباني البلدية ببلدية تونس أنّ أرضية ملعب الشاذلي زويتن مهيئة بشكل كامل لاحتضان مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أنّ عدم اجراء المباريات في ملعب الشاذلي زويتن مرده بالأساس عزوف الأندية على تقديم طلبات لاستغلال الملعب، ذاكرا في هذا الخصوص فريق الملعب التونسي الذي يستغل الملعب في سنوات سابقة أضحى خلال المواسم الماضية يخوض مبارياته في ملعبه بمركب الهادي النيفر بباردو، بدل ملعب الشاذلي الزويتن .

وأفاد بن عمر أنّه سيتم خلال شهر ماي القادم فتح طلب عروض لتهيئة الملعب خصوصا على مستوى المدارج، لافتا النظر أنّ الاعتمادات المخصصة للقسط الأول لكامل الأشغال تناهز أكثر من مليار من المليمات، بمساهمة من بلدية تونس ووزارة الشباب والرياضية.





تجدر الاشارة أنّ ملعب الشاذلي زويتن يستوعب بحسب مدير المباني البلدية ببلدية تونس 14 ألف متفرج.

وقد شهد ملعب الشاذلي زوييتن احتضان عدة مقابلات في البطولة الوطنية ومقابلات ودية ورسمية دولية وعديد الأحداث الكروية منذ تشييده ، حيث احتضن منافسات كأس افريقيا للأمم 1965 و 1994، كما شهد في 2002 على تتويج الملعب التونسي بالبطولة العربية للأندية الفائزة بالكأس.



ويذكر ان ملعب حمادي العقربي برادس يحتضن حاليا مقابلات الترجي التونسي والنادي الافريقي على الصعيدين الوطني والقاري وكذلك المقابلات الدولية للمنتخب الوطني فيما يجري الملعب التونسي مقابلاته في مركب باردو بينما اغلق ملعب المنزه منذ سنوات للقيام باشغال تجديد وتهيئة



