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منوبة: كهل يحاول الانتحار شنقا امام مقهى

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 12:43 قراءة: 0 د, 10 ث
      
تمكن اليوم اعوان فرق النجدة والانقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة ،من إسعاف كهل حاول الانتحار شنقاً من أمام مقهى وسط مدينة منوبة، وقد تم نقله إلى مستشفى شارل نيكول لتلقى الاسعافات الازمة .


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