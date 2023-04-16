Babnet

زوّار المدينة العتيقة يكتشفون سحر معالمها عبر تقنية الواقع الافتراضي والمعزز

Publié le Dimanche 16 Avril 2023 - 21:10 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تتواصل بالمدينة العتيقة بالعاصمة تظاهرة "بيبان لمدينة" إلى يوم 18 أفريل الحالي، من تنظيم مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث.

وهذه التظاهرة هي رحلة من قلب المدينة بالعاصمة عبر تقنية الواقع الافتراضي والمعزّز، حيث يسافر الحاضرون عبر مسلك ثقافي تفاعلي رقمي يمتد من ساحة القصبة إلى ضريح العلامة عبد الله ترجمان مرورا بالجندي المجهول ثم باب منارة فساحة القصر وصولا إلى المعهد الوطني للتراث دار حسين.

وتهدف تظاهرة "بيبان المدينة" إلى التعريف بجملة من مشاريع أصحاب المؤسسات الناشئة التي تثمن الموروث الثقافي للمدينة العتيقة بتجارب رقمية غامرة تربط جملة من المعالم التاريخية في مدينة تونس.
وقد استقطبت هذه التظاهرة عددا مهمّا من الزوار الذين كانت لهم فرصة التعرّف على جزء من تاريخ تونس عبر تقنية الواقع الافتراضي وارتداء نظارات مخصصة لذلك .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265079


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 16 أفريل 2023 | 25 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:56 16:00 12:26 05:45 04:13
Babnet
14°
 Babnet19° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1221°-1222°-1125°-1224°-16
  • Avoirs en devises
    21662,5

  • (14 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,36044 DT        1$ =3,05264 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 Avril)   1270,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    