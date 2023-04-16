زوّار المدينة العتيقة يكتشفون سحر معالمها عبر تقنية الواقع الافتراضي والمعزز

تتواصل بالمدينة العتيقة بالعاصمة تظاهرة "بيبان لمدينة" إلى يوم 18 أفريل الحالي، من تنظيم مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث.وهذه التظاهرة هي رحلة من قلب المدينة بالعاصمة عبر تقنية الواقع الافتراضي والمعزّز، حيث يسافر الحاضرون عبر مسلك ثقافي تفاعلي رقمي يمتد من ساحة القصبة إلى ضريح العلامة عبد الله ترجمان مرورا بالجندي المجهول ثم باب منارة فساحة القصر وصولا إلى المعهد الوطني للتراث دار حسين.وتهدف تظاهرة "بيبان المدينة" إلى التعريف بجملة من مشاريع أصحاب المؤسسات الناشئة التي تثمن الموروث الثقافي للمدينة العتيقة بتجارب رقمية غامرة تربط جملة من المعالم التاريخية في مدينة تونس.وقد استقطبت هذه التظاهرة عددا مهمّا من الزوار الذين كانت لهم فرصة التعرّف على جزء من تاريخ تونس عبر تقنية الواقع الافتراضي وارتداء نظارات مخصصة لذلك .