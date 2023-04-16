بنزرت: تكريم لفائزين في المسابقة الجهوية لحفظ القران الكريم

نظم الفرع الجهوي للرابطة الوطنية لحفظ القران الكريم ببنزرت، اليوم الاحد بفضاء قصر المؤتمرات ببنزرت المدينة، حفل تكريم على شرف الفائزين في المسابقة الجهوية لحفظ القران الكريم .



وتولى المعتمد الاول الحبيب الخرشاني توزيع الجوائز على الفائزين في جميع المسابقات التي اقيمت بالمناسبة سواء في حفظ القرآن الكريم وتجويده وايضا في مسابقة اجمل اداء لرفع الآذان ،علاوة على تكريم جميع القائمين عن الفروع المحلية والجهوية للرابطة ولجان التحكيم والمحكمين وايضا عددا من الشيوخ المقرئين اعترافا بما قدموه من خدمات في سبيل مزيد تعزيز حفظ القرآن الكريم وتجويده،.



يشار الى ان فعاليات المسابقة الجهوية لحفظ القران الكريم للسنة الجارية والتي دأبت على تنظيمها الرابطة الجهوية لحفظ القرآن الكريم ببنزرت تحت اشراف الرابطة الوطنية ووزارة الشؤون الدينية وبدعم من قبل السلطات الجهوية والمحلية ببنزرت، شاركة فيها ما يوازي 726مشاركا ومشاركة من جميع الشرائح العمرية ،يمثلون 32فرعا محليا للرابطة ،وبتاطير 27لجنة مشرفة و93محكما.



