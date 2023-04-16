باجة: مراقبة اقتصادية مكثفة لمحلات الملابس الجاهزة واللعب ورفع 497 مخالفة منذ انطلاق شهر رمضان

كثفت الفرق الاقتصادية خلال النصف الثاني من شهر رمضان مراقبتها لمحلات بيع الملابس الجاهزة واللعب والمقاهي وقد افضت هذه المراقبة الى تسجيل 497 مخالفة اقتصادية تم تسجيلها بين اليوم الاول و 25 من شهر رمضان من بينها 23 مخالفة في قطاع الملابس الجاهزة ومخالفتين لدى بائعي لعب الاطفال و13 مخالفة تعلقت بمقاهي.





وجاءت هذه المخالفات التى رفعها 171 فريقا للمراقبة في 3008 زيارات بكافة مناطق ولاية باجة وشملت المواد الغذائية واللحوم والاسماك والحلويات والملابس واللعب والاعلاف وتعلقت بالترفيع في الاسعار وعدم اشهارها والاستظهار بالفاتورة والاحتكار واخفاء المنتوجات والاخلال بتراتيب الدعم والاشهار الكاذب ومسك منتوجات يحجر تسويقها.

وقد تم ايضا حجز 9287 علبة سجائر و2160 لترا من الحليب و900 كلغراما من السكر المدعم وكميات من الزيت المدعم والقهوة والسداري والموز والفارينة والسميد.

و بين يسري الدمرجي المدير الجهوى للتجارة اليوم الاحد لوكالة تونس افريقيا للانباء ان نسق تزويد المخابز بالجهة بمادة الفارينة يتم بشكل عادي لافتا الى انه تم توفير المواد الاساسية اللازمة لصنع الحلويات التقليدية بباجة (الزلابية والمخارق) رغم ارتفاع الطلب كما تم تسجيل مخالفات في كل القطاعات لكن لم يتم اغلاق اي محل او مخبزة حتى اليوم.



