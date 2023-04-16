ارتفاع قتلى حوادث الطرقات في تونس بنسبة تفوق 29 بالمائة إلى حدود 13 أفريل الجاري

أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أن قتلى حوادث المرور سجلت إلى غاية 13 أفريل الجاري ارتفاعا بنسبة 29 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.



وبلغ عدد قتلى حوادث الطرقات الى غاية 13 أفريل الجاري حسب معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على الانترنيت أكثر من 300 قتيل مقابل 233 خلال نفس الفترة من سنة 2022 مشيرا الى أن عدد الحوادث تجاوز ال 1300 خلال نفس الفترة مقابل 1556 في الفترة ذاتها من سنة 2022 أي بنسبة تراجع بلغت 16 بالمائة وبفارق 254 حادث.



واحتل السهو وعدم الانتباه أهم أسباب ارتكاب الحوادث في تونس بنسبة 41,7 بالمائة تليها في المرتبة الثانية السرعة التي تسببت في ارتكاب 15 بالمائة من الحوادث المسجلة الى حدود 13 افريل 2023 فعدم احترام الأولوية بنسبة فاقت 8 بالمائة تليها عدم ملازمة اليمين بنسبة تجاوزت 6 بالمائة



وأظهر المرصد الوطني لسلامة المرور أن عدم احترام علامات المرور والسياقة في حالة سكر والمجاوزة الممنوعة وشق الطريق والمداهمة تعد أيضا من أهم المسببات الأخرى في ارتكاب حوادث الطرقات في تونس.



