وزارة التجارة تدعو إلى التبليغ عن التجاوزات في قطاعات صنع الحلويات والمرطبات والخبز

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، السبت، جميع المهنيين والحرفاء المعنيين إلى التبليغ عن التجاوزات في قطاعات صنع الحلويات والمرطبات والخبز.



وتتنزل هذه الدعوة، في إطار مواصلة الاستعدادات والمجهودات لتأمين شفافية المعاملات والأسعار بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك لسنة 2023، وتفاعلا مع المعلومات المتداولة حول تذمر المهنيين في قطاعات صنع الحلويات والمرطبات والخبز من تعمد مزوّديهم الترفيع غير القانوني في أسعار الموّاد الأوّلية المؤطرة والقيام بممارسات احتكارية عند تزويدهم بها على غرار السكر والفرينة الرفيعة والسميد.



وحثّت الوزارة، في بلاغ أصدرته، جميع المهنيين والحرفاء المعنيين، على الاتصال بالإدارات المركزية والجهوية التابعة لها، لتقديم إفاداتهم وشكاياتهم ومختلف المعطيات التفصيلية الضرورية لمباشرة الأبحاث في هذا المجال.



وأفادت في ذات السياق، أن مصالحها الرقابية ستتولى تتبع التجاوزات المذكورة وتفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية المخولة ضد الضالعين فيها وضد كل من تسوّل له نفسه استغلال هذه المناسبة الاستهلاكية لتحقيق أرباح غير مشروعة، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وخاصة المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.



ودعت الوزارة كافة المهنيين وعموم المواطنين إلى مساندة مجهودات الدولة في مكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة وممارسة دورهم المواطني والمجتمعي في المساهمة في الحد من هذه الظواهر وقطع الطريق أمام الضالعين فيها.



