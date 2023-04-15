أريانة: اختتام الدورة التاسعة لمهرجان نسمات أندلسية واليوم يسدل الستار على مهرجان خميس الحنافي بقلعة الأندلس

اختتمت فرقة المعهد الرشيدي بقيادة الأستاذ نبيل زميط مساء أمس الجمعة بقصر بن عياد (مقر بلدية أريانة) فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان نسمات أندلسية الذي تنظمه سنويا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.



وشمل برنامج الدورة الحالية الذي انطلق يوم 14 أفريل بحفل للفنان سفيان الزايدي، عرضا أحيته الفنانة شهرزاد هلال يوم الثلاثاء 11 أفريل، وحفلا للفنان نورالدين الباجي مساء الأربعاء 12 افريل، إضافة إلى حفل لفرقة المالوف بصفاقس (13 أفريل).



جدير بالذكر أن فضاء قصر بن عياد الذي احتضن كل العروض، هو فضاء صغير لا تتجاوز طاقة استيعابه 150 شخصا في أقصى الحالات ولا يمكنه استيعاب عدد كبير من الجماهير وذلك لعدم جاهزية مسرح الهواء الطلق بأريانة الذي انطلقت أشغال تهيئته وتجهيزه منذ ثلاث سنوات باعتمادات ناهزت 500 ألف دينار وكان من المفترض أن تنتهي في جوان 2021، غير أنها لم تستكمل إلى حد الآن.

وضمن سهرات التظاهرات الرمضانية، احتضن فضاء قاعة الحمراء بقلعة الأندلس مساء الجمعة أيضا عرضا موسيقيا لكورال دار الثقافة بالجهة، وذلك في إطار فعاليات مهرجان خميس الحنافي الذي يختتم اليوم السبت بحفل لفرقة الفنان منير الغضاب رفقة المطرب صالح الحنافي والمطربة إيمان محمد.



