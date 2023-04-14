قريبا افتتاح حديقة دراجات تضامنية وتشاركية بجزيرة جربة

ستشهد تاوريت بحومة السوق من جزيرة جربة، يوم 29 افريل 2023، افتتاح حديقة تضامنية وتشاركية للدراجات تسمى "سولي بايك".





وأفادت جمعية جربة "انسوليت"، في بلاغ لها، ان الحديقة التي انشاتها ستوفر للمقيمين والزوار خدمات تأجير الدراجات والنزهات المصحوبة بمرشدين وورش اصلاح وحصص تدريبية مخصصة لركوب الدراجات.



تم إطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع المعهد الفرنسي في تونس كجزء من مشروع "الشاب البيئي الجربي"، والذي يندرج في اطار مشروع "جربة للدراجات" الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة والجمعية التونسية "شانتي".



وتهدف هذه المشاريع الى تعزيز السياحة المستدامة وزيادة الوعي بين السكان والزوار بضرورة حماية البيئة عبر استخدام الدراجة كوسيلة تنقل بيئية و "صديقة للبيئة" في جربة.



وستسلم الجمعية خلال حفل الافتتاح دراجتين صغيرتين لجمع النفايات ومأوى للدراجات الى بلدية حومة السوق.



يشار الى ان جربة "انسوليت" تعمل منذ تاسيسها سنة 2014 على الترويج لتراث الجزيرة والحفاظ عليه من خلال السياحة البديلة







