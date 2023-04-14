Babnet

قريبا افتتاح حديقة دراجات تضامنية وتشاركية بجزيرة جربة

Publié le Vendredi 14 Avril 2023 - 17:37 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ستشهد تاوريت بحومة السوق من جزيرة جربة، يوم 29 افريل 2023، افتتاح حديقة تضامنية وتشاركية للدراجات تسمى "سولي بايك".


وأفادت جمعية جربة "انسوليت"، في بلاغ لها، ان الحديقة التي انشاتها ستوفر للمقيمين والزوار خدمات تأجير الدراجات والنزهات المصحوبة بمرشدين وورش اصلاح وحصص تدريبية مخصصة لركوب الدراجات.

تم إطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع المعهد الفرنسي في تونس كجزء من مشروع "الشاب البيئي الجربي"، والذي يندرج في اطار مشروع "جربة للدراجات" الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة والجمعية التونسية "شانتي".

وتهدف هذه المشاريع الى تعزيز السياحة المستدامة وزيادة الوعي بين السكان والزوار بضرورة حماية البيئة عبر استخدام الدراجة كوسيلة تنقل بيئية و "صديقة للبيئة" في جربة.

وستسلم الجمعية خلال حفل الافتتاح دراجتين صغيرتين لجمع النفايات ومأوى للدراجات الى بلدية حومة السوق.

يشار الى ان جربة "انسوليت" تعمل منذ تاسيسها سنة 2014 على الترويج لتراث الجزيرة والحفاظ عليه من خلال السياحة البديلة



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264986


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 14 أفريل 2023 | 23 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:25 18:55 16:00 12:27 05:47 04:16
Babnet
21°
 Babnet21° Babnet % 24 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1122°-1220°-1120°-1121°-10
  • Avoirs en devises
    21662,5

  • (14 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,36044 DT        1$ =3,05264 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 Avril)   1270,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    