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البطولة القطرية : يوسف المساكني يسجل لفريقه العربي الفائز على الأهلي ويعتلي الصدارة مؤقتا 4-3

يوسف المساكني استعرض واقي الساق الذي يحمل صورته وهو صغير مع والده لاعب الترجي السابق منذر المساكني
Publié le Vendredi 14 Avril 2023 - 12:18 قراءة: 0 د, 42 ث
      
اعتلى العربي صدارة ترتيب البطولة القطرية لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه الثمين على حساب الأهلي 4-3 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب حمد الكبير في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

وسجل للعربي عبد الله المريسي في الدقيقة 45 +1 وعمر السومة في الدقيقة 45+4 والدولي التونسي يوسف المساكني في الدقيقتين 51 من ركلة جزاء و 88.. وسجل للأهلي الأردني يزن النعيمات في الدقيقتين 7 و 29 وعلي قادري في الدقيقة 75 .
ورفع العربي رصيده إلى النقطة 43 في المركز الأول مؤقتا متقدما بفارق نقطة عن الدحيل الذي سيواجه الغرافة في ذات الجولة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز السابع.


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